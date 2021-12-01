Военных предложили освободить от использования QR-кодов в общественных местах

Как сообщают «Известия» со ссылкой на источники в ведомстве, военным предложено обходиться соответствующим сертификатом о прививке.

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Министерство обороны обратилось к правительству России с предложением освободить военнослужащих от QR-кодов, подтверждающих вакцинацию против COVID-19.

В общественных местах военнослужащим в этом случае достаточно будет предъявить сертификат о вакцинации и документ, подтверждающий личность и принадлежность к ВС. Такие же правила хотят распространить и на военных пенсионеров.