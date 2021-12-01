В Дирекции КРТ Ленобласти сменился руководитель

О смене руководства в Дирекции комплексного развития территорий Ленинградской области стало известно 30 ноября. На пост генерального директора утвержден Денис Локоть.

Денис Локоть закончил Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет и Северо-Западную Академию государственной службы. Имеет степень кандидата экономических наук.

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В строительной отрасли работает с 2003 года. С 2019 года руководил управлением конкурсных процедур ГБУ «Дирекция капительного строительства» на посту заместителя директора.