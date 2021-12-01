«Морбиус» выйдет в российский прокат на неделю позже

Кинокомикс «Морбиус» выйдет в российских кинотеатрах 27 января 2022 года, на неделю позже даты, объявленной ранее. Это следует из новой версии второго трейлера фильма, появившегося на российском YouTube-канале кинокомпании Sony Pictures.

Ранее сообщалось, что лента выходит в прокат 20 января 2022 года.

Фильм рассказывает о докторе Майкле Морбиусе, который решил излечить свое редкое заболевание крови при помощи лекарства на основе ДНК летучих мышей. Однако это сделало из него вампира со сверхспособностями.

В фильме сыграли Джаред Лето, Майкл Китон, Тайриз Гибсон, Мэтт Смит и другие. Режиссером выступил Даниэль Эспиноса.