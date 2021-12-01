Стали известны адреса лесничеств в Ленобласти, где можно срубить елочку бесплатно

Елочку можно срубить уже сегодня, 1 декабря.

Для того чтобы забрать к себе домой новогоднюю красавицу, необходимо определиться с лесничеством, заполнить 2 экземпляра договора купли-продажи по нулевой ставке. Скачать их можно здесь. В день заключения договора необходимо иметь при себе паспорт.

Основное правило неизменно: один человек имеет право претендовать на одно дерево не более трех метров в высоту. Как правильно выбрать ель, чтобы она долго стояла и радовала глаз, рассказываем в нашем материале.

Сообщается, что в 2019 году желающие получили бесплатно более 33 тысяч елок, в 2018 году — 32 тыс. Более подробная информация, адреса и телефоны лесничеств по ссылке.