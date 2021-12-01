Матвиенко посоветовала россиянам не уезжать на новогодние праздники за рубеж

В мире фиксируют все новые случаи заражения омикрон-штаммом COVID-19. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала россиян осторожнее планировать новогодние праздники на этом фоне.

— К планированию отпуска в новогодние праздники стоит относиться со всей серьезностью, чтобы не испортить отдых и не потерять деньги. Перед нами стоят большие риски, мы не знаем, что случится через неделю или две, – сообщила Валентина Матвиенко, отвечая на вопросы журналистов.

По ее словам, в настоящее время даже на месяц сложно давать прогнозы.

— Ряд стран уже закрыл границы, введя более строгие санитарно-эпидемиологические требования. Не исключается, что в повестку станет тема вывозных рейсов для россиян, которые уедут за границей и останутся там. Людям старше 60 лет вообще лучше воздержаться от поездок куда-либо, – добавила Валентина Матвиенко.

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Спикер Совфеда призвала россиян внимательно следить за тем, куда разрешено въезжать, и куда нет. Тем не менее, ситуация с COVID-19 в России стабилизируется, уровень заболеваемости идет на спад, напомнила Валентина Матвиенко.