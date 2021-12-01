В Мурино из частного детсада выгнали ребенка после жалобы мамы губернатору Ленобласти

Автор: Гузель Галимова
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Во Всеволожском районе Ленобласти из частного детского сада отчислили ребенка. А все из-за жалобы Александру Дрозденко на плохие условия в учреждении.

Она рассказала о плохом, по ее мнению, питании в садике, о том, что дети мало гуляют и находятся в еле отапливаемых помещениях. Это при том, что детсад работает по государственной субсидии.

После обращения в соцсетях, комитет общего и профессионального образования Ленобласти пообещал нагрянуть в учреждение с проверкой.

«После того, как обращения к руководству сада не принесло никаких результатов, я решила написать губернатору. Меня поддержала еще одна мама, после чего наших детей просто отчислили», — рассказала «КП» мама ребенка.
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23.11.2021 231
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