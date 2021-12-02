Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура изучает ситуацию с возгоранием отходов на железнодорожных путях возле станции Кавголово во Всеволожском районе Ленинградской области.

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На путях железнодорожной станции в деревне Кавголово 1 декабря горели покрышки. Сотрудники прокуратуры проведут аудит на предмет соблюдения пожарной безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта.

По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц железной дороги и приняты меры.