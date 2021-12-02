Минздрав сообщил об упрощении правил получения медотвода от прививки

Минздрав России планирует упростить правила получения медицинского отвода от вакцинации против COVID-19. Такую задачу по всей стране должны решить к 1 февраля 2022 года.

Как сообщает газета, жители Москвы смогут получать справки уже в текущем году. Их выдачу начнут с четверга, 2 декабря, пишет газета «Коммерсантъ».

В столице выдачу медотводов будут осуществлять по новому алгоритму. Власти города первыми откликнулись на поручение Минздрава по формированию цифрового регистра в единой цифровой платформе здравоохранения. В Москве отработают технологию формирования медотвода и дальнейшей передачи на федеральный уровень.

Контроль за выдачей медотводов вводится в стране с 1 февраля следующего года. Регионы должны пересылать данные о наличии у людей противопоказаний к прививке в единый портал госуслуг. Гражданам будут выдавать справки по форме, утвержденной Минздравом.

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Как объяснили изданию в столичном депздраве, перечень заболеваний и состояний для медотвода, прописанный в инструкции к вакцинам, невелик: рекомендуется временно отложить прививку при острых инфекционных заболеваниях, обострении серьезных хронических заболеваний, при жизнеугрожающих и неотложных состояниях. Также решение о медотводе в отдельных случаях может принять лечащий врач.