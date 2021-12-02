Суд признал Apple виновной в деле о безопасности iPhone 12

Пользователь iPhone через суд заставил производителя смартфона — американскую корпорацию Apple — выплатить ему компенсацию из-за слабой защиты смартфона.

Как сообщил портал ZDNet, истец был недоволен тем, что укравший его iPhone 12 смог разблокировать смартфон, сменить Apple ID, отключить функцию обнаружения iPhone и даже провести несколько банковских операций. Потерпевший потребовал от Apple компенсацию за причиненный моральный ущерб в размере 5 тысяч реалов (около 67 тысяч рублей).

Суд признал требование бразильца законным и удовлетворил его.

Также бывший владелец iPhone 12 доказал банку, что деньги с его счета были похищены, после чего ему компенсировали украденную сумму.