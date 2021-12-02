Движение на участках 8 федеральных трасс Ленобласти будет ограничено 3 декабря

В Ленобласти продолжается ремонт дорожного покрытия. Публикуем перечень участков трасс, где придется сбавить скорость или постоять в пробках.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

— км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 13-14 ограничение скорости движения в направлении СПб с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 629-630 ограничение скорости движения в направлении СПб с 08:00 до 19:00, ремонт обочины;

— км 672 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.

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А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

— км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

— км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

— км 125-126, 142-143 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— подъезд к г. Выборгу № 1 км 5-6 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

А-181 «Выборг-Светогорск»:

— км 37-48 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка тротуаров от снега;

А-181 «Магистральная»:

— км 0-30, ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ремонт СБО.