Фото: Тихвин уже готов к встрече Нового года

В Тихвине закончили новогоднее оформление главных мест города. Особенно пестрит новогодним антуражем Фестивальная площадка.
Местные жители в соцсетях делятся кадрами украшенных к Новому году улиц. Деревья обвешаны гирляндами и цветными игрушками. А нововведением этого года стали объемные фигуры.
На Фестивальной площадке города уже установили новогоднюю ель, украсили горку для развлечений детей и их родителей.Из новых украшений в этом году стали объемные светящиеся цифры 2022.
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23.11.2021 283