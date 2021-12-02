Фото: Тихвин уже готов к встрече Нового года

Автор: Анастасия Щербакова
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В Тихвине закончили новогоднее оформление главных мест города. Особенно пестрит новогодним антуражем Фестивальная площадка. 

Местные жители в соцсетях делятся кадрами украшенных к Новому году улиц. Деревья обвешаны гирляндами и цветными игрушками. А нововведением этого года стали объемные фигуры.

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Фото: Подслушано Тихвин

На Фестивальной площадке города уже установили новогоднюю ель, украсили горку для развлечений детей и их родителей.Из новых украшений в этом году стали объемные светящиеся цифры 2022.

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Фото: Подслушано Тихвин
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