Александр Дрозденко призвал ленинградцев «склонить сегодня головы перед светлой памятью верных сынов Отечества»

Сегодня Ленинградская область вместе со всей страной чествует неизвестных героев. Памятная дата призвана увековечить бессмертный подвиг тех, кто погиб в боевых действиях, но их имена не удалось установить до сих пор.

Сегодня, 3 декабря, в России отмечают День неизвестного солдата. К жителям Ленобласти обратился глава региона, который в своем поздравлении подчеркнул, что на территории которой в Великую Отечественную более трех лет шли кровопролитные бои, этот день имеет особое значение.

«Здесь стояли плечом к плечу и героически погибли тысячи наших соотечественников, многие из которых так и остались безвестно лежать на полях сражений», — напомнил Александр Юрьевич.

Благодаря работе поисковых отрядов ежегодно в нашем регионе сотни солдат и офицеров Красной армии, считавшихся пропавшими многие десятилетия, находят свое упокоение.

«Призываю сегодня жителей Ленинградской области склонить головы перед светлой памятью верных сынов Отечества, ценой своей жизни исполнивших свой долг перед Родиной», — подытожил свое поздравление губернатор.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в рамках проекта Министерства обороны «Дорога памяти» военными ЗВО принято более 1000 документов об участниках ВОВ, жертвах блокады Ленинграда, тружениках тыла и детях войны.

Министерство обороны России рассекретило и выложило на своём сайте уникальные архивные документы к 75-летию полного снятия фашистской блокады Ленинграда, основная часть опубликованных документов посвящена «Дороге жизни», проходившей через Ладогу и связывавшей город с тыловыми районами страны, сообщает военное ведомство.

«Мостотрест» также показал видеоролик из архивных материалов о мостах Петербурга в период с 1941 по 1945 год. А Санкт-Петербургский Государственный университет выложил в открытом доступе книгу «Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда. 1941-1944 гг.», представленную историками СПбГУ. Издание содержит редкие, ранее не издававшиеся документы.