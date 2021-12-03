Штамм «Омикрон» увеличил втрое риск повторного заражения COVID-19

Центр эпидемиологического моделирования и анализа ЮАР и Национальный институт инфекционных заболеваний (НИИЗ) проинформировали, что новый штамм COVID-19 «омикрон» в 3 раза более заразен для людей, которые ранее перенесли ковид, чем предыдущие варианты.

Центр эпидемиологического моделирования и анализа ЮАР и НИИЗ предупредили по результатам совместных исследований, что омикрон-штамм ковида в 3 раза более заразный для людей, которые ранее перенесли коронавирус, чем предыдущие варианты. Об этом информирует Reuters.

— Данные показали, что омикрон-штамм способен обходить иммунитет от ковида, который выработался у заразившихся более ранними вариантами COVID-19. Риск повторного заражения омикрон-штаммом в 3 раза выше, нежели предыдущими вариантами, — сказано в заявлении.

Сотрудница НИИЗ Энн фон Готтберг сообщила на брифинге регионального представительства ВОЗ в Африке, что факт выздоровления после предыдущих вариантов ковида не дает полную защиту от омикрон-штамма.

Вам будет интересно Новый штамм Covid-19 отложил запуск поезда "Аллегро" между Финляндией и Россией Министерство иностранных дел Финляндии отложило возобновление железнодорожного сообщения между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Об этом в четверг, 2 декабря пишет портал yle... 02.12.2021 133