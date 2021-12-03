Ленинградский зоопарк проведет лекцию о волонтерстве

Через два дня в России отмечается Международный день волонтёра. В связи с этим, Ленинградский зоопарк приглашает жителей и гостей города прийти и узнать больше о добрых делах, которые может совершать каждый.
Самую полезную информацию и ответы на вопросы посетителей о работе волонтера в зоопарке можно будет получить на лекции о Школе волонтеров. По окончании занятия, любой желающий сможет записаться в помощники зоопарка и Школу волонтёров.
Так, если вам будет интересно, то вы сможете получить ответы на следующие вопросы:
- Каково это – быть добровольцем?
- Какие бонусы получает волонтёр?
- Нужно ли регулярно заниматься подобной деятельностью или делать это так часто, как позволяет свободное время?
- Есть ли у волонтёра какие-либо обязательства, и какие качества ему необходимы?
Более подробная информация о волонтерстве представлена в официальной группе зоопарка.
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