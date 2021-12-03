В ближайшие три дня в Ленобласти ожидаются заморозки до -25 градусов

Сильный снег и отрицательная температура задержится в регионе еще на три дня, передает главное управление МЧС РФ по Ленобласти.
Так, в воскресенье местами прогнозируется умеренный снег, а температура воздуха ночью опустится до — 22 градусов. Следующая неделя в Ленинградской области начнётся с похолодания до 20-25 градусов ниже нуля.
МЧС предупреждает, что из-за сложившейся метеорологической обстановки повышается вероятность ДТП и авиапроисшествий, возникновения происшествий на акваториях и железнодорожном транспорте, повреждений на линиях электропередач и линиях связи, возникновения аварий на объектах ЖКХ.
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