Стало известно, где на 4 декабря зафиксированы 374 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 374 человек.

Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию новой коронавирусной инфекции.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+5), Астрачи (+1), Пикалёво (+13), Подборовье (+1).

Волосовский район: Волосово (+2), Кикерино (+1), Бегуницы (+2), Зимитицы (+1), Курск (+1), Большой Сабск (+1), Калитино (+1).

Волховский район: Волхов (+6), Сясьстрой (+5), Кисельня (+1), Вындин Остров (+1), Новая Ладога (+4), Старая Ладога (+1), Сюрья (+1).

Всеволожский район: Мурино (+25), Всеволожск (+15), Кудрово (+2), Янино-1 (+2), Новое Девяткино (+8), Сертолово (+4), им. Морозова (+1), Старая (+1), Вартемяги (+2), Токсово (+4), Борисова Грива (+1), Романовка (+2), Бугры (+8), Агалатово (+2), Лесное (+1), Дунай (+1), Рахья (+1), Лупполово (+1), Верхние Осельки (+1), Минулово (+1), Тавры (+1), Блудное (+1), КП Родные просторы (+1).

Выборгский район: Выборг (+24), Перово (+1), Глебычево (+1), Гончарово (+1), Селезнево (+1), Светогорск (+1), Коробицыно (+1), Михалёво (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+22), Тайцы (+1), Ковшово (+1), Кобралово (+1), Высокоключевой (+2), Войсковицы (+1), Сиверский (+1), Вырица (+1), Малое Верево (+1), Батово (+1), Коммунар (+5), Шпаньково (+1), Малые Колпаны (+1), Большие Колпаны (+1), Антелево (+1), Вяхтелево (+1), Большое Верево (+1), Мины (+1), Кобринское (+1), Слудицы (+1), Пудость (+2).

Кингисеппский район: Кингисепп (+8), Котельский (+1), Малый Луцк (+1).

Киришский район: Глажево (+1), Кириши (+17), Будогощь (+1), Березняк (+1), Яшкино (+1).

Кировский район: Кировск (+4), Шлиссельбург (+1), Отрадное (+2), Синявино (+1), Старая Малукса (+1), Шум (+1).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+11).

Ломоносовский район: Новоселье (+1), Горбунки (+1), Лебяжье (+1), Широково (+2).

Лужский район: Луга (+9), Заклинье (+1), Толмачёво (+2), Оредеж (+2), Межозёрный (+1), Конезерье (+1).

Подпорожский район: Подпорожье (+11).

Приозерский район: Приозерск (+6), Сосново (+2), Саперное (+1), Петровское (+1), Мичуринское (+1), Починок (+1), Раздолье (+1).

Сланцевский район: Сланцы (+11).

Тихвинский район: Тихвин (+28), Цвылёво (+1), Каливец (+1).

Тосненский район: Глинка (+1), Тосно (+9), Тельмана (+2), Никольское (+2), Ульяновка (+1), Лисино-Корпус (+1), Федоровское (+3), Любань (+2), Любань (+1), Пионер (+1).