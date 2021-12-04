«Единая Россия» подарила Всеволожской больнице сертификат на новый автомобиль

Партия продолжает свою волонтерскую работу и оказывает помощь врачам.

Так, на днях «Единая Россия» передала сертификат на новый автомобиль Всеволожской больнице Ленобласти.

Отмечается, что на новом автомобиле медики смогут ездить на вызовы к пациентам.

— Мы уже начинаем работать решением этих проблем (здравоохранения), обсуждаем с правительством Ленинградской области, а часть вопросов учтены при формировании бюджета, — отметила Татьяна Тюрина, вице-спикер областного парламента.