Бокситогорск потратит 2,4 млн на новогодние украшения

На две световые фигуры для украшения Бокситогорска в Ленобласти выделено 2,4 миллиона рублей из местного бюджета. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, вдоль аллеи Спорта у озера Фонтанка установят световую фигуру в виде воздушного шара с корзиной. Напротив детской библиотеки, на пересечении улиц Красных Следопытов и Социалистической появится большая светящаяся елочная игрушка.

Вам будет интересно На установку и украшение двух елей в Волхове потратят 521 тысячу рублей До 7 декабря принимаются заявки от исполнителей на установку новогодних елей в городе Волхов. Начальная цена контракта – 521 тысяча... 28.11.2021 247

Начальная цена контракта — 2 миллиона 400 тысяч рублей. Поставку и монтаж новогодних световых фигур необходимо завершить до 29 декабря.

Ранее мы сообщали, что власти Петербурга в этом году потратят 480 млн рублей на новогодние украшения в городе. Для сравнения: в прошлом году – 350 млн.