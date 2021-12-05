В 2022 году на улицах Ленобласти появится экологическая милиция

Уже с января следующего 2022 года в Ленинградской области экологический контроль будет осуществлять специальный патруль.

Набор в штат экологической милиции начнется уже 6 декабря. Всего в штат примут около 104 человек. Им предстоит пресекать нарушения природоохранного законодательства.

Требования к кандидатам, а также условия работы будут размещены на официальном сайте комитета государственного экологического надзора.

К слову, для Леноблэкомилиции уже закупили новую мобильную лабораторию.

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти со следующего года начнут поощрять за сообщения о нелегальных свалках.