В 2022 году на улицах Ленобласти появится экологическая милиция

Уже с января следующего 2022 года в Ленинградской области экологический контроль будет осуществлять специальный патруль.
Набор в штат экологической милиции начнется уже 6 декабря. Всего в штат примут около 104 человек. Им предстоит пресекать нарушения природоохранного законодательства.
Требования к кандидатам, а также условия работы будут размещены на официальном сайте комитета государственного экологического надзора.
К слову, для Леноблэкомилиции уже закупили новую мобильную лабораторию.
Ранее мы сообщали, что в Ленобласти со следующего года начнут поощрять за сообщения о нелегальных свалках.