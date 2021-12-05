Коронавирус подтвердился еще у 385 жителей Ленобласти — данные на 5 декабря

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 385 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 5 декабря.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+8), Пикалёво (+8), Бор (+1), Чудцы (+1), Совхозный (+1) .

Волосовский район: Волосово (+4), Кикерино (+2), Бегуницы (+3), Курковицы (+1), Извара (+1), п. Зимитицы (+1), Торосово (+1), д. Старые Смолеговицы (+1) .

Волховский район: Волхов (+13), Сясьстрой (+2), Вындин Остров (+1), Новая Ладога (+2), Старая Ладога (+2).

Всеволожский район: Мурино (+19), Всеволожск (+12), Кудрово (+8), Янино-1 ( +1), Новая Проба (+1), Новое Девяткино (+7), Разметелево (+1), пос. Щеглово (+1), д. Щеглово (+1), Сертолово (+8), Ваганово (+1), пгт. им. Морозова (+3), Ковалево (+1), Старая (+3), Токсово (+1), Бугры (+5), Юкки (+1), пгт. им. Свердлова (+3), Дубровка (+2), Дунай, СНТ Красновыборжец (+1), Павлово (+1), Рахья (+3), Рапполово (+1), Стеклянный (+1), Киссолово (+1), Порошкино (+1), Сярьги (+1), Касимово (+1), СНТ Учитель надел (+1), Пальмира (+3) .

Выборгский район: Выборг (+18), Каннельярви (+1), Рощино (+1), Ольшаники (+2), Селезнево (+1), Светогорск (+6), Поляны (+1), Каменногорск (+4), Гаврилово (+1), Семиозерье (+1), Каменка (+1), Приветнинское (+1), Пруды (+1), Большое поле (+2), Камышовка (+1), Симагино (+1) .

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Гатчинский район: Гатчина (+24), Войсковицы (+1), Сиверский (+6), Вырица (+2), Коммунар (+3), Ивановка, Пудостьское с/п (+1), Малые Колпаны (+1), Большие Колпаны (+1), Дружная Горка (+2), Сусанино (+2), Семрино (+1), Орлино (+1), Мыза-Ивановка (+1), Пригородный (+1) .

Кингисеппский район: Кингисепп (+6) , Усть-Луга (+2) , Домашово (+1), Ивангород (+3) .

Киришский район: Глажево (+2), Кириши (+18), Будогощь (+2), Пчевжа (+1), Кукуй (+1) .

Кировский район: Кировск (+7), Шлиссельбург (+1), Отрадное (+3), Приладожский (+1), Синявино (+1), Мга (+1) .

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+5), Мошкино (+1), Яровщина (Алёховщинское с/п) (+1), Янега (+2), Шархиничи (Алёховщинское с/п) (+1).

Ломоносовский район: Низино (+1), Русско-Высоцкое (+2), Лаголово (+2), Разбегаево (+2), Райкузи (+1), Яльгелево (+1) .

Лужский район: Луга (+8), Торошковичи (+1), Почап (+1), Мшинская (+1) .

Подпорожский район: Никольский (+1), Подпорожье (+9).

Приозерский район: Приозерск (+4), Саперное (+2), Петровское (+1), Орехово (+1), Кузнечное (+1), Моторное (+1), Починок (+1), Раздолье (+1), Понтонное (+1), Платформа 69-й км (+1), Ромашки (+1) .

Сланцевский район: Сланцы (+10), Загривье (+1) .

Тихвинский район: Тихвин (+13), Бор (+1), Горка (+2), Красава (+1) .

Тосненский район: Тосно (+8), Нурма (+1), Тельмана (+1), Никольское (+2), Ульяновка (+1), Федоровское (+2).

Тем временем Ленобласть ослабила covid-ограничения. В частности, фитнес-клубы, стоматологические клиники, кинотеатры с паспортами коллективного иммунитета могут не требовать у посетителей QR-коды.