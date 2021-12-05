Петербургские рестораторы предупредили о вынужденном повышении цен

Рестораторы Петербурга заявили, что больше не в состоянии сдерживать рост цен. В связи с этим в ближайшее время ожидается повышение цен в ряде заведений. Блюда могут подорожать до 20%.

Представители бизнеса отмечают, что не хотели идти на эту меру, но другого выхода нет. Они сообщают, что за последние годы себестоимость блюд стала намного выше, от чего предприниматели искали более дешевые продукты или других поставщиков, но сейчас эта стратегия не всегда работает.

Некоторые рестораны начали уменьшать порции, сохраняя при этом цены, но пока не ясно, приживется такой подход и не отпугнет ли посетителей, пишет РБК.

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К тому же в этом году рестораторы вынуждены были сильно увеличить расходы на заработную плату персонала, так как рентабельность нужно поддерживать, а сделать это можно только ценами.

Ранее крупные ресторанные сети в России также сообщили о повышении цен на позиции меню до 15%. Это произойдет со следующего года.