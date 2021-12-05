Ленобласть вошла в десятку регионов-лидеров по высоте сугробов

Ленинградская область стала одним из лидеров по высоте сугробов среди регионов России. Этот показатель достиг 40 см.

Лидерами в этом рейтинге стали Пермский край, там высота сугробов достигла уже 85 см, Коми — 53 см, немного ниже они в Архангельской области, передает ТАСС. В Вологодской области этот показатель достиг 45 см, в Мурманской области – 43 см, в Карелии – 41 см. Данные ТАСС предоставил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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