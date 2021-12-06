Коронавирус подтвердился еще у 372 жителей Ленобласти — данные на 6 декабря

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 372 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 6 декабря.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+5), Астрачи (+1), Пикалёво (+5), Ефимовский (+3), СХТ (+1), Коли (+1).

Волосовский район: Волосово (+2), Кикерино (+1), Терпилицы (+2), Зимитицы (+1), Озертицы (+1).

Волховский район: Волхов (+15), Сясьстрой (+2), Новая Ладога (+8), Селиваново (+1), Иссад (+1), Панево (+1).

Всеволожский район: Мурино (+8), Всеволожск (+22), Кудрово (+16), Янино-1 (+5), Проба (+1), Новое Девяткино (+2), Сертолово (+2), Кузьмоловский (+1), им. Морозова (+1), Вартемяги (+1), Бугры (+3), Агалатово (+3), им. Свердлова (+2), Манушкино (+1), Заневка (+1), Мистолово (+1), Порошкино (+1), Токкари (+1), Варкалово (+1), Новая Проба (+2).

Выборгский район: Выборг (+18), Первомайское (+1), Рощино (+2), Советский (+1), Светогорск (+2), Поляны (+2), Приморск (+1), Каменногорск (+3), Боровинка (+1), Кондратьево (+1), Семиозерье (+4), Ильичёво (+1), Красная Долина (+1), Рябово (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+22), Тайцы (+1), Рождествено (+1), Массив Тайцы, СНТ Азимут (+2), Кобралово (+2), Войсковицы (+2), Сиверский (+1), Вырица (+4), Малое Верево (+1), Строганово (+1), Монделево (+1), Терволово (+2), Коммунар (+4), Белогорка (+1), Большие Колпаны (+1), Лампово (+2), Старосиверская (+1), Сяськелево (+1), Лукаши (+1), Вайя (+2).

Кингисеппский район: Кингисепп (+8), Усть-Луга (+1), Домашово (+1), Ивангород (+2).

Киришский район: Глажево (+2), Кириши (+22), Будогощь (+2), Тихорицы (+1).

Кировский район: Кировск (+7), Шлиссельбург (+1), Отрадное (+4), Приладожский (+2), Павлово (+1), Горная Шальдиха (+1), Мга (+2).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+8), Алеховщина (+3), Яровщина (Алёховщинское с/п) (+1), Игокиничи (+1).

Ломоносовский район: Новоселье (+1), Низино (+2), Русско-Высоцкое (+1), Ропша (+1), Гостилицы (+1), Большая Ижора (+1), Лаголово (+1), Келози (+1), Разбегаево (+1).

Лужский район: Луга (+5), Заклинье (+1), Дзержинского (+1), Ретюнь (+1), Пансионат Зеленый Бор (+1).

Подпорожский район: Винницы (+2), Подпорожье (+6).

Приозерский район: Приозерск (+4), Громово (+1), Мичуринское (+1), Раздолье (+2), Ромашки (+1), Запорожское (+1).

Сланцевский район: Сланцы (+5), Загривье (+1), Кривцы (+1).

Тихвинский район: Тихвин (+18), Бор (+1), Мелегежская Горка (+1), Красава (+2), Сарожа (+1).

Тосненский район: Тосно (+7), Тельмана (+4), Никольское (+3), Федоровское (+1), Любань (+1), Ушаки (+1).