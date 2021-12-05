У девяти вернувшихся из ЮАР россиян подтвердили коронавирус

У девяти вернувшихся в Россию из ЮАР россиян диагностировали коронавирус, штамм устанавливается, сообщили в Роспотребнадзоре.

Ранее они были размещены в обсерваторе. Всех прибывших с положительным результатом теста госпитализировали, пациенты находятся под медицинским наблюдением. Среди них есть беременная женщина с ребенком.

Напомним, что в России ввели обязательный 14-дневный карантин для пассажиров, вернувшихся из стран, в которых выявлены случаи заболеваемости штаммом коронавируса «Омикрон». ЮАР в этом списке.

Ранее срок действия ПЦР-тестов на коронавирус из-за штамма «Омикрон» сократили с 72 до 48 часов. Тем временем в России готовятся новые ограничения из-за штамма «Омикрон». Оперштаб в ближайшее время о них.