Каждый второй петербуржец хочет обсуждать свои проблемы с психологом

Каждый второй житель Петербурга — 50% — хочет обсуждать личностные и рабочие проблемы именно с психологом, об этом свидетельствуют данные медицинского сервиса «Доктор рядом» и портала hh.ru.

При этом, за последние шесть месяцев число обращений к психологам и психотерапевтам выросло на 53%. Чаще всего за психологической консультацией обращаются женщины.

65% опрошенных рассказывают о своих проблемах родственникам и друзьям, а 38% считают, что со всем справляется самостоятельно. Еще 17% говорят о проблемах с коллегами, 6% проговаривают сложные вопросы с психологом, а 1% делятся трудностями в работе в интернете.

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В исследовании говорится, что женщины стали обращаться к психологам в этом году на 66% чаще, тогда как мужчины — лишь на 17%. Обсуждать свои проблемы со специалистом чаще всего желают сотрудники в возрасте 25-34 лет. А вот те, кому 55 лет и старше, чаще всего считают, что не нуждаются в чьей-либо помощи.