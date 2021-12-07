Диетолог призвал россиян заранее купить икру и консервы к Новому году

Врач-диетолог, нутригенетик Андрей Золотарев призвал россиян заранее купить икру и консервы к Новому году.

Золотарев отметил, что купить продукты заранее будет полезно в пандемию. Таким образом, получится избежать большого скопления людей и заражения коронавирусом. Также россияне смогут заранее рассчитать бюджет для новогоднего стола.

Sputnik. — Какие-то продукты можно купить уже сегодня, какие-то – недели за две до праздника, а какие-то придется покупать накануне Нового года. Если вы все спланируете заранее, ваш бюджет не треснет по швам, потому что он будет разделен на три разных похода, — заявил Золотарев в интервью радио

Диетолог Золотарев рассказал, что уже сегодня можно купить консервированные продукты: икру, оливки, а также кукурузу и горошек. Кроме того, стоит купить заранее сладости, конфеты и твердые сыры.