Через границу в Ивангороде пытались провезти украшения на 34 млн рублей – фото

Восемь килограммов незадекларированных ювелирных изделий обнаружены в автомобиле марки Peugeot, следовавшем из Эстонии в Россию через МАПП «Ивангород» в Кингисеппском районе.

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Всего инспекторы насчитали 2078 золотых браслетов, колец, серег и кулонов с драгоценными камнями. Согласно экспертизе, это золото 585-й пробы и бриллианты. Общая стоимость груза – 34 млн рублей.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело о контрабанде ювелирных изделий из драгоценных металлов. Ему грозит до 10 лет лишение свободы.