В России растет число заражений «омикроном»

На данный момент в стационарах с новым штаммом коронавируса находится 24 человека.

Такие данные приводит Роспотребнадзор во вторник, 7 декабря. В ведомстве отмечают, что вирус, привезенный из ЮАР, распространяется каждый день. У всех 24 заболевших положительный ПЦР-тест.

По информации Роспотребнадзора, в стационар поместили 24 человека. Ряд россиян, прибывших их ЮАР с «омикроном» рассказали о симптомах болезни. В основном у них температура в районе 37,6, о других симптомах не сообщается. Такие данные сообщил телеканал «РЕН».