Коронавирус подтвердился еще у 363 жителей Ленобласти — данные на 8 декабря

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 363 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 8 декабря.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+6), Пикалёво (+8), Подборовье (+1), Сельхозтехника (+1), Совхозный (+1).

Волосовский район: Худанки (+1), Бегуницы (+1), Извара (+1), Зимитицы (+1).

Волховский район: Волхов (+10), Паша (+1), Новая Ладога (+4), Аврово (+1).

Всеволожский район: Мурино (+17), Всеволожск (+17), Кудрово (+12), Янино-1 (+2), Новое Девяткино (+6), Янино-2 (+1), Щеглово (+1), Сертолово (+7), Кузьмоловский (+1), им. Морозова (+2), Старая (+2), Вартемяги (+2), Токсово (+1), Бугры (+4), Агалатово (+1), Красная Заря (+1), Дубровка (+1),Суоранда (+1), Павлово (+1), Хапо-Ое (+1), Куйвози (+1), массив Сады, СНТ Орешек (+1), Стеклянный (+1), Рыжики (+1).

Выборгский район: Выборг (+21), Прибылово (+1), Глебычево (+2), Гончарово (+1), Рощино (+4), Советский (+1), Светогорск (+2), Приморск (+1), Кондратьево (+1), Семиозерье (+1), Каменка (+1), Каменка (+1), Великое (+1), Красносельское (+1), Черкасово (+2), Красная Долина (+2), Вещево (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+18), Тайцы (+2), Никольское (+1), Кобралово (+1), Меньково (+1), Высокоключевой (+1), Сиверский (+2), Пудомяги (+1), Коммунар (+17), Белогорка (+1), Большое Рейзино (+1), Химози (+1), Лампово (+1), Новый Свет (+1), Старосиверская (+1), Пудость (+2).

Кингисеппский район: Кингисепп (+11).

Киришский район: Глажево (+2), Кириши (+16), Будогощь (+2), Пчевжа (+1).

Кировский район: Кировск (+5), Шлиссельбург (+1), Отрадное (+1), Синявино (+1), Павлово (+1), Путилово (+1).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+6), Яровщина (Алёховщинское с/п) (+1), Вахнова Кара (+1).

Ломоносовский район: Новоселье (+2), Русско-Высоцкое (+1), Новогорелово (+1), СНТ Трансмаш (+1), Лебяжье (+1), Коваши (+1).

Лужский район: Луга (+6), Толмачёво (+1), Оредеж (+1), Володарское (+1), Дзержинского (+2).

Подпорожский район: Подпорожье (+1).

Приозерский район: Приозерск (+6), Сосново (+2), Петровское (+1), Снегиревка (+1), Орехово (+1), Починок (+1), Кривко (+1), Ларионово (+1), Запорожское (+2).

Сланцевский район: Сланцы (+16).

Тихвинский район: Тихвин (+18), Бор (+2), Горка (+1).

Тосненский район: Тосно (+7), Тельмана (+5), Никольское (+6), Федоровское (+1), Любань (+1), Любань (+1), Красный Бор (+1), Аннолово (+2).