«Это не коронавирус»: в Петербурге рассказали, какой вирус массово поражает детей

Председатель комитета по здравоохранению Петербурга ответил на вопрос, каким заболеванием сейчас массово заражаются дети.

Как передает Фонтанка во вторник, 7 декабря со ссылкой на Председателя комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовец, наиболее распространённое заболевание среди детей сейчас — ОРВИ.

Я могу уверенно сказать, что это не ковид. По данным, которые мы регистрируем, в первую неделю декабря количество заболевших коронавирусом детей меньше, чем неделей ранее. И кратно меньше, чем в первую неделю декабря прошлого года. В прошлом году пик заболеваемости детей COVID-19 отмечался в декабре, а в этом году в октябре и ноябре мы отмечаем уверенное снижение. Поэтому рост, который мы видим сейчас — это ОРВИ, – прокомментировал Лисовец в эфире канала «Санкт-Петербург».