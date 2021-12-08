Крупная партия пищевого мака не прошла через таможню после экспертизы и была уничтожена. В семенах нашли наркотическое вещество.
Об этом стало известно минувшим днем, 7 декабря. Как передает пресс-служба Северо-Западной таможни, партия растения была расфасована в 780 мешков и весила 19,5 тонн. В декларации на товар значилось «выпуск для внутреннего потребления».
Специальная экспертиза идентифицировала продукцию как «семена растения вида мак снотворный с массовой долей высушенной маковой соломы 0,006 мас.%». Иначе говоря, в семенах обнаружили наркотическое вещество.
В результате 20-тонная партия мака была конфискована и предана огню.
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