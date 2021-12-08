В Кудрово открыли новый выезд, связывающий город с Петербургом

В Кудрово 8 декабря открыли третий выезд, связывающий город с Петербургом. Новая автодорога соединяет улицы Областную и Подвойского.

В связи с этим автобус №692 меняет свой маршрут. Теперь он будет начинаться на Областной улице и идти до станции метро улица Дыбенко. К тому же на этот маршрут перевозчик выпускает восемь комфортабельных автобусов марки Lotos, которые рассчитаны на 92 пассажира.

Кудрово с Петербургом связывают еще два выезда: Ленинградская улица, которая упирается в улицу Дыбенко, и Кудровский проезд, ведущий на проспект Большевиков.

Ранее ivbg.ru сообщал, что строительство метро до Кудрово начнется в ближайшее время. В настоящий момент ведутся проектно-изыскательные работы.