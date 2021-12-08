После проваленной реновации Лукашевской школы заведено уголовное дело против экс-главы комитета по образованию

Дело на бывшую главу комитета по образованию заведено по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Именно она дала распоряжение о работе школы в штатном режиме несмотря на состояние здания.

Об этом вечером, 8 декабря сообщают в СК по Ленобласти. Уголовное дело в отношении экс-главы комитета по образованию Гатчинского района Елены Глыбиной заведено по факту злоупотребления должностными полномочиями.

Следствие считает, что чиновница, понимая, что здание школы в Лукашах не может быть введено в эксплуатацию из-за нарушений при реновации, вынесла распоряжение о работе школы в штатном режиме с 1 сентября 2021 года.

Своими действиями она нарушила интересы Гатчинского муниципального района и граждан. Это выразилось в создании угрозы жизни и здоровью школьников, — сообщили в ведомстве.

О нашумевшем ремонте в здании школы мы писали ранее. После сдачи школы в эксплуатацию родители обнаружили плесень в пищеблоке, вскрытую крышу, торчащую повсюду проводку и разрытый школьный двор. По словам директора школы Максима Миронкова, изначально смета объекта составляла 83 миллиона рублей. Однако позже её снизили до 43 миллионов, убрав все важные виды работ. Когда он отказался принимать здание, ему намекнули, что уберут с должности, что в итоге и произошло.

Позже этой громкой историей заинтересовался глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, который поручил проверить законность увольнения директора школы. Также отметим, что спустя время, на сайте гражданских инициатив Change.org появилась петиция в защиту уволенного директора. На данный момент ее подписали уже больше 1200 человек.