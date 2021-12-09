В Хвойном четверо мужчин проникли в квартиру соседа через балкон, чтобы его избить и ограбить

Под Петербургом четверо молодых людей, среди которых был 17-летний юноша, устроили разбой. Добычей грабителей стал сотовый телефон.

В поселке Хвойный Красносельского района четверо друзей пробрались в квартиру соседа через балкон, избили его и вынесли ценные вещи. О происшествии сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Потерпевшим оказался 43-летний местный житель, который рассказал, что около двух часов ночи четверо неизвестных проникли в его жилище. Грабители сильно избили мужчину, сломали мебель и похитили сотовый телефон.

В тот же день полиция задержала подозреваемых. Ими оказались местные жители возрастом от 17 до 23 лет. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Трое из них задержаны. В отношении 17-летнего подростка избрана мера пресечения — подписка о не выезде.