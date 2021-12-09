Александр Дрозденко встретился с новоселами в Гатчине

Жители Гатчинского района из рук главы Ленобласти получили ключи от квартир в новом доме, построенном по программе расселения аварийного жилья.

«Поздравляю вас с огромным событием — новосельем! Напомню, что область идёт с небольшим опережением по реализации программы аварийного жилья. На этом этапе застройщик совершил маленький строительный подвиг — построил шесть хороших добротных домов с качественным благоустройством за год. Следующие 10 домов начнут строиться в следующем году. До 2025 года новые квартиры получат 15,5 тысяч человек», — подчеркнул глава региона.

Четырехэтажный дом на улице Красных Военлетов построил «Специализированный застройщик ЛО1». В доме для жителей города Гатчины, Сиверского и Вырицкого городских поселений приобретено 239 квартир.

Всего в Гатчине, Сиверском и Вырицком городских поселениях расселено 50 аварийных домов общей площадью 9,6 тысяч квадратных метров. 600 человек из 261 жилого помещения сейчас в процессе переезда. Расходы по реализации программы расселения аварийного жилья в Гатчинском районе составили 589,4 млн рублей.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, специально для реализации программы в регионе составили реестр аварийного жилищного фонда, который включает в себя дома признанные непригодным для проживания после 1 января 2012 года, но не попавшие в предыдущую программу расселения. Новая программа расселения аварийного жилья начнется в первую очередь с районов, администрация которых ведет активную работу в данном направлении.

Рейтинг муниципальных образований по исполнению региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» опубликован на сайте комитета по строительству Ленобласти. Всю актуальную информацию о реализации программы переселения можно посмотреть на официальном сайте комитета по строительству Ленобласти. С реестром аварийных домов, попавших под расселение до 2025 года, можно ознакомиться здесь. Всего же в Ленобласти до конца 2022 года планируется расселить около 2 000 аварийных квартир.