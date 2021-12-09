Путин: законопроект о QR-кодах носит рамочный характер и требует проработки

Владимир Путин заявил, что законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на транспорте носят рамочный характер и требует проработки, в частности регионами.
«В значительной степени проект закона носит рамочный характер. В этом смысле, конечно, он должен быть проработан еще дополнительно и на местах — в регионах Российской Федерации», — приводит ТАСС слова Путина.
Он также заявил, что до введения QR-кодов на транспорте следует убедиться в готовности к этому всей системы.
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09.12.2021 127
Путин также заверил, что власти в ситуации с QR-кодами постараются не допустить «опрометчивых решений». Будет вестись поиск решения, которое не нарушает прав граждан.
«Здесь, конечно, мы должны действовать очень аккуратно, взвешенно, понимать, что происходит, вся процедура должна быть предельно понятной и прозрачной, не создавать дополнительных проблем для людей», — особо обратил внимание президент.