Путин: законопроект о QR-кодах носит рамочный характер и требует проработки

Владимир Путин заявил, что законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на транспорте носят рамочный характер и требует проработки, в частности регионами.

«В значительной степени проект закона носит рамочный характер. В этом смысле, конечно, он должен быть проработан еще дополнительно и на местах — в регионах Российской Федерации», — приводит ТАСС слова Путина.

Он также заявил, что до введения QR-кодов на транспорте следует убедиться в готовности к этому всей системы.

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Путин также заверил, что власти в ситуации с QR-кодами постараются не допустить «опрометчивых решений». Будет вестись поиск решения, которое не нарушает прав граждан.