Высокопоставленного чиновника Минобороны задержали за крупную взятку в Москве

Военные следователи задержали в столице ведущего советника управления департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа Александра Лопатина. Его заподозрили в получении взятки.

ТАСС в правоохранительных органах. В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан Лопатин Александр Михайлович, который занимает должность ведущего советника управления департамента МО РФ по обеспечению государственного оборонного заказа. С ним проводятся оперативно-следственные действия, после которых следователи выйдут в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения, — передает 9 декабря источникв правоохранительных органах.

Лопатину вменяют совершение преступления по ч.6 290-й статьи УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере). Размер полученной им суммы не уточняется, однако стало известно, что суд отправил советника под домашний арест.

Наказание по данной статье предусматривает до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.