Ученые близки к созданию вакцины от ВИЧ

В Америке завершились успешные испытания препарата от ВИЧ на животных. Учёные пытаются создать вакцину уже 40 лет.

Препарат от вируса иммунодефицита человека, построенный на основе РНК-фрагментов инфекции, прошел успешные испытания на макаках и мышах. Об этом сообщает пресс-служба Национального института аллергии и инфекционных заболеваний в США.

В сообщении поясняется, что новый препарат построен на «коктейле» из различных фрагментов оболочки вируса. При введении вакцины они поглощаются клетками человека и заставляют их вырабатывать свои копии, после чего формируется стойкий иммунитет сразу к нескольким «вариантам» вирусной оболочки.

Это позволяет снизить вероятность того, что инфекция уйдет от иммунного ответа человеческого организма после очередной спонтанной мутации.