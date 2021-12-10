Коронавирус подтвердился еще у 371 жителей Ленобласти — данные на 10 декабря

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 371 человека. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 10 декабря.
Бокситогорский район: Бокситогорск (+2), Пикалёво (+13), Толсть (+1).
Волосовский район: Волосово (+1), Каложицы (+1), Бегуницы (+2), Курковицы (+1), Зимитицы (+1), Сосницы (+1).
Волховский район: Волхов (+12), Сясьстрой (+2), Кисельня (+1), Паша (+1), Новая Ладога (+2), Старая Ладога (+2), Мякинкино (+1).
Всеволожский район: Мурино (+11), Всеволожск (+14), Кудрово (+10), Янино-1 (+1), Новое Девяткино (+6), Разметелево (+1), Энколово (+1), Щеглово (+1), Сертолово (+5), Кузьмоловский (+1), им. Морозова (+2), Ковалево (+1), Старая (+2), Вартемяги (+2), Бугры (+10), Агалатово (+1), им. Свердлова (+4), Дубровка (+2), Павлово (+1), Хапо-Ое (+1), Лупполово (+3), СНТ Остров (+1).
Выборгский район: Выборг (+21), Каннельярви (+1), Победа (+1), Рощино (+3), Советский (+1), Светогорск (+4), Поляны (+2), Приморск (+3), Каменногорск (+2), Цвелодубово (+1), Красносельское (+1), Лесогорский (+1), Рябово (+2), Комсомольское (+1), СНТ Автотранспортник (+1).
Гатчинский район: Гатчина (+20), Высокоключевой (+1), Войсковицы (+1), Сиверский (+1), Вырица (+2), Малое Верево (+1), Терволово (+2), Коммунар (+4), Большие Колпаны (+2), Новый Свет (+2), Старицы (+1), Дружноселье (+3), Лукаши (+1), Алапурская (+1), Горки (Веревское сельское поселение) (+1), Пудость (+1).
Кингисеппский район: Кингисепп (+6), Усть-Луга (+1), Ивангород (+3).
Киришский район: Кириши (+25), Кукуй (+1).
Кировский район: Кировск (+3), Шлиссельбург (+1), Отрадное (+1), Приладожский (+2), Назия (+2), Павлово (+1), Мга (+1).
Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+3), Алеховщина (+1), Яровщина (Алёховщинское с/п) (+1), Янега (+1), Игокиничи (+2), Андреевщина (+1).
Ломоносовский район: Русско-Высоцкое (+1), Большая Ижора (+3), Лаголово (+1), Оржицы (+1), Пикколово (+2).
Лужский район: Луга (+5), Володарское (+1), Дзержинского (+2), Смёшино (+1).
Подпорожский район: Винницы (+1), Подпорожье (+9), Вознесенье (+1).
Приозерский район: Приозерск (+8), Мельниково (+1), Громово (+1), Раздолье (+2), Суходолье (+1), Ромашки (+1), Красноозёрное (+1), Силино (+1), Запорожское (+1).
Сланцевский район: Сланцы (+12), Заручье (+1).
Тихвинский район: Тихвин (+24), Красава (+1).
Тосненский район: Тосно (+9), Никольское (+1), Ульяновка (+3), Новолисино (+1), Трубников Бор (+1), Федоровское (+1), Красный Бор (+1), Строение (+1).