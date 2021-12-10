Погода в Санкт-Петербурге кардинально измениться в выходные

В пятницу в Петербурге морозы сохранятся.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», после морозной недели в выходные в Северной столице ожидается потепление, морось и ледяной дождь.

Отмечается, что в воскресенье температура может перешагнуть плюсовые значения.

В пятницу в городе будет без существенных осадков. Температура воздуха составит минус 8–10 градусов.