Погода в Санкт-Петербурге кардинально измениться в выходные

В пятницу в Петербурге морозы сохранятся.
По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», после морозной недели в выходные в Северной столице ожидается потепление, морось и ледяной дождь.
Отмечается, что в воскресенье температура может перешагнуть плюсовые значения.
В пятницу в городе будет без существенных осадков. Температура воздуха составит минус 8–10 градусов.
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