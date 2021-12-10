Арктические цветы были замечены в Санкт-Петербурге

Красивое природное явление можно увидеть в парке 300 летия Санкт-Петербурга.

Источник: https://t.me/astrophotoboloto Источник: https://t.me/astrophotoboloto Источник: https://t.me/astrophotoboloto

С телеграм-канале Астро Фото Болото появились фотографии необычного природного явления.

Мороз в городе заставил распуститься арктические цветы.

Ледяные цветы на замерших водоемах — редкое, но от этого не менее прекрасное явление. Образуются только на тонком, недавно образовавшемся льду в момент, когда температура воды подо льдом около нуля, а воздуха — минус 15 — минус 20 градусов, при этом нет ветра.