Арктические цветы были замечены в Санкт-Петербурге

Автор: Александр Селиванов
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Красивое природное явление можно увидеть в парке 300 летия Санкт-Петербурга.

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Арктические цветы были замечены в Санкт-Петербурге цветы, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Природа в Санкт-Петербурге, Природа в России, природа, погодаИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
Арктические цветы были замечены в Санкт-Петербурге цветы, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Природа в Санкт-Петербурге, Природа в России, природа, погодаИсточник: https://t.me/astrophotoboloto

С телеграм-канале Астро Фото Болото появились фотографии необычного природного явления.

Мороз в городе заставил распуститься арктические цветы.

Ледяные цветы на замерших водоемах — редкое, но от этого не менее прекрасное явление. Образуются только на тонком, недавно образовавшемся льду в момент, когда температура воды подо льдом около нуля, а воздуха — минус 15 — минус 20 градусов, при этом нет ветра.

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09.12.2021 101
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