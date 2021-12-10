В Роспотребнадзоре перечислили отличия течения COVID-19 при «Омикроне»

Замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова перечислила отличия течения COVID-19 при новом штамме «омикрон».

По словам Руженцовой, симптомы COVID-19 при заражении «омикроном» могут развиваться намного быстрее, чем при «дельте» и других известных вариантах коронавируса, пишут РИА Новости.

— В отличие от дельта-штамма и других, ранее известных, пациенты почти не жалуются на потерю обоняния и нарушения вкуса, пока преобладают легкие и средне-тяжелые формы заболевания, — отметила эксперт.

Она добавила, что имеются данные о более быстром развитии симптоматики при заражении омикрон-штаммом.

Младший научный сотрудник клинического отдела, врач-терапевт Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии Дарья Хавкина подчеркнула, что основная часть инфицированных новым вариантом являются молодыми людьми в возрасте 20-30 лет.

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При этом, по словам Хавкиной, высока вероятность того, что среди россиян ситуация будет другая.