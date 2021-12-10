Серьезное ДТП произошло вечером 9 декабря на автодороге «Мельниково — Бородинское» в Приозерском районе Ленобласти.
Как сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти, у поселка Студеное столкнулись две «Газели». Судя по кадрам, от удара одну из машин сильно искорежило.
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО, ВК
На месте работали спасатели ПСО города Приозерск, они деблокировали пострадавшего 32-летнего водителя и передали сотрудникам скорой помощи.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее серьезно ДТП с участием грузовика произошла на КАД. В результате аварии огромные бетонные конструкции раскидало по трассе.