Серьезное ДТП произошло вечером 9 декабря на автодороге «Мельниково — Бородинское» в Приозерском районе Ленобласти.

Как сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти, у поселка Студеное столкнулись две «Газели». Судя по кадрам, от удара одну из машин сильно искорежило.

Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО, ВК

На месте работали спасатели ПСО города Приозерск, они деблокировали пострадавшего 32-летнего водителя и передали сотрудникам скорой помощи.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее серьезно ДТП с участием грузовика произошла на КАД. В результате аварии огромные бетонные конструкции раскидало по трассе.