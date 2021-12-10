Коммунальный «апокалипсис» произошел на одной из улиц Петербурга

На Подъездном переулке в Северной столице кипяток хлынул из труб и проломил асфальтное покрытие.
Фото: Мегаполис
Фото: Мегаполис
Фото: Мегаполис
Фото: Мегаполис
Как передает портал Мегаполис со ссылкой на пресс-службу АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», днем, 10 декабря у дома №15 произошла коммунальная авария на трубах.
К счастью, никто в ЧП не пострадал. К месту происшествия прибыла аварийная бригада. Кусок трубы, давшей течь, решено заменить. Ремонтные работы смогут закончить только днем, 11 декабря.
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10.12.2021 23