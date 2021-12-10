Коммунальный «апокалипсис» произошел на одной из улиц Петербурга

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

На Подъездном переулке в Северной столице кипяток хлынул из труб и проломил асфальтное покрытие. 

Коммунальный "апокалипсис" произошел на одной из улиц Петербурга прорыв трубы, Петербург, кипяток, аварияФото: Мегаполис
Коммунальный "апокалипсис" произошел на одной из улиц Петербурга прорыв трубы, Петербург, кипяток, аварияФото: Мегаполис
Коммунальный "апокалипсис" произошел на одной из улиц Петербурга прорыв трубы, Петербург, кипяток, аварияФото: Мегаполис
Коммунальный "апокалипсис" произошел на одной из улиц Петербурга прорыв трубы, Петербург, кипяток, аварияФото: Мегаполис

Как передает портал Мегаполис со ссылкой на пресс-службу АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», днем, 10 декабря у дома №15 произошла коммунальная авария на трубах.

К счастью, никто в ЧП не пострадал. К месту происшествия прибыла аварийная бригада. Кусок трубы, давшей течь, решено заменить. Ремонтные работы смогут закончить только днем, 11 декабря.

Вам будет интересно
Коммунальный "апокалипсис" произошел на одной из улиц Петербурга прорыв трубы, Петербург, кипяток, авария
Въезд на Южный Вал в Выборге перекрыли на 8 дней
Дорожники предупреждают жителей Выборга об ограничении движения по улице Южный Вал - въезд с улицы Крепостной полностью перекрыт. Информацию об этом...
10.12.2021 23
Автор