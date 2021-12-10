Пассажиров нижних полок поездов могут обязать уступать место у стола

В Минтрансе России предложили обязать пассажиров нижних полок поездов уступать место у стола. Об этом сообщается на сайте федерального портала проектов нормативных правовых актов.

В документе говорится, что пассажиры с верхних полок смогут принимать пищу в комфортных условиях — по утрам и вечерам в течение 30 минут, а также в обед им будет предоставлен час времени за столом. Предполагается, что нововведение должно решить давний спор между пассажирами, из-за которого часто возникают конфликты.

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Также в ведомстве выступили с предложением предоставить возможность покупать билеты на поезда дальнего следования по гендерному признаку. Путешественники смогут заранее купить «женские» или «мужские» места в купе.

Кроме того, ведомство может разрешить покупать билеты на поезд не только по паспорту или военному билету, но и по справке об утере паспорта, справке об освобождении из мест лишения свободы, по виду на жительство иностранного гражданина или лица без гражданства.

Помимо прочего, Минтранс хочет запретить высаживать безбилетных пассажиров младше 16 лет.