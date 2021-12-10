На участках 7 федеральных трасс Ленобласти 11 декабря будет ограничено движение

Как передает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 11 декабря в Ленобласти запланирован очередной ремонт дорожного покрытия. Публикуем перечень участков дорог, где придется сбавить скорость или постоять в пробках.
Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:
— км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:
— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:
— км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
— км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:
— км 125-126 (мост через р. Перовка) – ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
— км 142-143 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
— подъезд к г. Выборгу №2 км 3-4 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
А-181 «Выборг-Светогорск»:
— км 37-48 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка тротуаров;
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
— км 0-74 ограничение скорости движения в оба направления с09:00 до 19:00, очистка д/з и бонов;
— км 0-74 ограничение скорости движения в оба направления с09:00 до 19:00, механизированная очистка СБО.