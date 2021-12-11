Стало известно, где на 11 декабря зафиксированы 377 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 377 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 11 декабря.
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30.10.2021 1493
Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+2), Пикалёво (+10), Ефимовский (+3), Большой Двор (+1).
- Волосовский район: Волосово (+7), Бегуницы (+2), Сельцо (+1), Курск (+1).
- Волховский район: Волхов (+6), Сясьстрой (+5), Вындин Остров (+1), Новая Ладога (+1), Старая Ладога (+2).
- Всеволожский район: Мурино (+15), Всеволожск (+25), Кудрово (+12), Янино-1 (+3), Новое Девяткино (+4), Щеглово (+3), Сертолово (+3), Новосаратовка (+1), пгт. им. Морозова (+2), Токсово (+1), Романовка (+2), Бугры (+3), Агалатово (+2), пгт. им. Свердлова (+2), Куйворы (+1), Верхние Осельки (+1), Васкелово (+1), Тавры (+1), Дранишники (+1), Крестьянские Покосы (+1), СНТ «Путеец» (+1), Лесколово (+1).
- Выборгский район: Выборг (+22), Глебычево (+2), Первомайское (+3), Рощино (+7), Советский (+1), Светогорск (+6), Поляны (+1), Каменногорск (+2), Лосево (+1), Михалёво (+1), Ермилово (+1), Лужки (+1), Горьковское (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+17), Тайцы (+1), Никольское (+1), Кобралово (+1), Войсковицы (+1), Вырица (+2), Малое Верево (+2), Коммунар (+10), Шпаньково (+1), Елизаветино (+1), Лампово (+2), Новый Учхоз (+1), Семрино (+1), Вяхтелево (+1), Красницы (+1), Мыза-Ивановка (+1), Вайя (+1), Вярлево (+1), Лядино (+1), Пудость (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+12), Кингисеппский (+1), Фалилеево (+1), Ямсковицы (+1), Ивангород (+3).
- Киришский район: Глажево (+2), Кириши (+22), Пчевжа (+1).
- Кировский район: Кировск (+2), Шлиссельбург (+2), Отрадное (+4), Горы (+1), Павлово (+1), Путилово (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+8).
- Ломоносовский район: Гостилицы (+1), Оржицы (+1), Дятлицы (+1), Пеники (+1), Лопухинка (+1), Копорье (+1), Кипень (+1).
- Лужский район: Луга (+8), Торошковичи (+1), Чолово (+1).
- Подпорожский район: Винницы (+2), Подпорожье (+6), Кармановская (+2).
- Приозерский район: Приозерск (+10), Коммунары (+1), Кузнечное (+2), Красноозёрное (+1), Запорожское (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+8), Старополье (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+19), Березовик (+1).
- Тосненский район: Тосно (+8), Никольское (+1), Ульяновка (+3), Федоровское (+2), Форносово (+1), Сельцо (+1), Ушаки (+2), Радофинниково (+1).