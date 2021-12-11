Шестилетний мальчик умер после наркоза в стоматологии в Петербурге

Шестилетний мальчик умер после ввода наркоза в частной детской стоматологической клинике на улице Шаврова в Приморском районе Санкт-Петербурга.
Перед лечением ребенку сделали общую анестезию, потому что он – гиперактивный и боялся стоматологов. Разрешение на процедуру дали родители. Перед ней пациента осмотрел педиатр и противопоказаний не нашел.
В искусственный сон ребенка вводил опытный анестезиолог с многолетним стажем. Но почти сразу после этого мальчик перестал дышать. Скорая помощь прибыла течение нескольких минут, но реанимировать ребенка не удалось никому.
Прокуратура проводит проверку после случившегося.
Вам будет интересно
Видео: актер жестоко избил экс-замминистра России, он попал в больницу, где умер... от COVID-19. Или не от него?
Бывший заместитель министра энергетики России 69-летний Леонид Тропко 7 декабря умер в больнице от COVID-19. Однако 9 декабря стало известно,...
10.12.2021 196