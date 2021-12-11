Шестилетний мальчик умер после наркоза в стоматологии в Петербурге

Шестилетний мальчик умер после ввода наркоза в частной детской стоматологической клинике на улице Шаврова в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Перед лечением ребенку сделали общую анестезию, потому что он – гиперактивный и боялся стоматологов. Разрешение на процедуру дали родители. Перед ней пациента осмотрел педиатр и противопоказаний не нашел.

В искусственный сон ребенка вводил опытный анестезиолог с многолетним стажем. Но почти сразу после этого мальчик перестал дышать. Скорая помощь прибыла течение нескольких минут, но реанимировать ребенка не удалось никому.

Прокуратура проводит проверку после случившегося.