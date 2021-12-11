Рабочего насмерть завалило на заводе в Волхове

По информации ivbg.ru, 11 декабря около 09:30 в экстренные службы сообщили о происшествии на площадке завода в Волхове.
По предварительным данным, чистившего бункер 40-летнего рабочего завалило фосфорогипсом, который был на его стенках. Мужчина погиб. Он был сотрудником подрядной организации ООО «Технострой».
На месте работали 12 спасателей МЧС и три спецмашины, дежурные смены 60 пожарной части, Череповецкого газоспасательного отряда и ПСО Новой Ладоги.
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22.11.2021 4129