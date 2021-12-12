Байден пригрозил России переброской войск в Восточную Европу

Президент Америки Джо Байден пообещал отправить войска США в страны НАТО в случае вторжения России на Украину.

Джо Байден отправит в восточноевропейские страны НАТО дополнительные силы в случае «вторжения России на Украину», передают РИА Новости со ссылкой на сообщение на сайте Белого дома.

По словам Байдена, он «абсолютно ясно дал понять Владимиру Путину», какие экономические последствия ждут Россию в случае военного вторжения в Украину.

В последнее время Украина и западные СМИ регулярно обвиняют Россию в том, что она планирует нападение. В Москве это не раз опровергали. Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по ее территории волновать никого не должно.